ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول الغد

كتب : محمد جعفر

04:14 م 05/04/2026 تعديل في 04:25 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران يوم الاثنين، قبل تقريبًا 24 ساعة من الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة قصف عنيف.

أمريكا تدعو إيران للتفاوض بدلًا من التصعيد

وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات لـ"فوكس نيوز": "أعتقد أن هناك فرصة جيدة غداً، فهم يتفاوضون الآن"، محذرًا: "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق سريعاً، فأنا أفكر في تفجير كل شيء والاستيلاء على النفط".

ترامب يهدد بقصف منشآت الطاقة الإيرانية

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من تصريحات ترامب بشأن اتفاق مع إيران، إذ وجه الرئيس الأمريكي منذ قليل تهديدا مباشرا وشديد اللهجة إلى إيران عبر منصته "تروث سوشيال"، متوعدا بضربات تستهدف البنية التحتية الأساسية في البلاد، في تصعيد خطير وغير مسبوق.

كتب ترامب، اليوم الأحد، في تدوينة نارية جديدة: "سيكون يوم الثلاثاء هو يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، وكل ذلك مجتمعا في يوم واحد داخل إيران"، مضيفا بنبرة تحدٍ: "لن يكون هناك شيء يُشبهه على الإطلاق".

وتابع: "افتحوا المضيق اللعين، أيها الأوغاد المجانين، وإلا فستعيشون في الجحيم.. سترون".

