في أبريل.. موجة الزيادات تضرب أسعار جميع سيارات هافال بالسوق المصري

كتب : محمد جمال

04:03 م 05/04/2026 تعديل في 04:03 م
    جناح هافال في معرض أوتومورو 2026
    جناح هافال في معرض أوتومورو 2026
    هافال H6 الجديدة
    هافال H7 HEV
    هافال H7 HEV
    هافال H7 HEV
    هافال H7 HEV
    هافال H6 Facelift الجديدة
    هافال جوليون برو

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هافال التجارية في مصر، زيادة أسعار جميع طرازاتها بالسوق المصري خلال شهر أبريل الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات هافال الجديدة بمصر:

هافال جوليون برو

ارتفعت أسعار هافال جوليون برو 1.5T 7DCT فئة High Deluxe، وأصبحت تبدأ من نحو مليون و209 آلاف جنيه.

هافال جوليون FL

ارتفعت أسعار هافال جوليون FL 1.5T 7DCT فئة Standard، وأصبحت تبدأ من مليون و65 ألف جنيه، كما ارتفعت الفئة Deluxe لتسجل مليون و135 ألف جنيه، فيما وصلت فئة Deluxe SR إلى مليون و215 ألف جنيه، وسجلت فئة High Deluxe نحو مليون و265 ألف جنيه.

هافال H6 هايبرد

ارتفعت أسعار هافال H6 هايبرد 1.5T DHT فئة High Deluxe، وأصبحت تبدأ من مليون و515 ألف جنيه.

هافال H6 الجديدة

ارتفعت أسعار هافال H6 الجديدة 1.5T 7DCT فئة Platinum، وأصبحت تبدأ من مليون و375 ألف جنيه، بينما سجلت فئة Ultra نحو مليون و565 ألف جنيه.

هافال H7 هايبرد

ارتفعت أسعار هافال H7 هايبرد 1.5T DHT فئة Ultra، وأصبحت تبدأ من مليون و760 ألف جنيه، كما ارتفعت فئة Ultra Black لتصل إلى مليون و850 ألف جنيه.

