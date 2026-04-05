قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 12 متهماً وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث المنصة"، لجلسة 15 يونيه لاستكمال تقديم المستندات والمرافعات القانونية، وسط إجراءات أمنية مشددة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة.

أمر الإحالة لـ 12 متهماً في "أحداث المنصة"

وجاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لارتكابهم عدة جرائم، حيث انضم المتهمون من الأول حتى الرابع عشر إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وشاركوا من الخامس عشر وحتى الأخير في التجمهر وقتل الضابط أشرف السباعي، بالإضافة إلى حسام علي وأحمد محروس وآخرين، كما شرعوا في قتل رجال الشرطة بطريق النصر وأعدوا الأسلحة النارية لهذا الغرض.

محاكمة 12 متهماً في قضية أحداث المنصة

وأشارت المحكمة إلى أن التحقيقات أظهرت تورط المتهمين في أعمال عنف منظمة تهدد النظام العام وسلامة المواطنين، مؤكدة أن الجلسة المقبلة ستكون حاسمة لاستكمال الأوراق والمستندات القانونية للبت في الوقائع.

وأكدت الأجهزة الأمنية متابعة المتهمين طوال فترة التجمهر، لضمان عدم تكرار أي أعمال عنف، وتأمين سلامة المواطنين، مع التشديد على أن القانون لن يسمح بأي تجاوز على رجال الشرطة أو استهداف الأمن العام.

اقرأ أيضا:

