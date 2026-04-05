قررت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 1937 لسنة 2025 جنايات الدرب الأحمر، والمعروفة إعلامياً بـ"داعش الدرب الأحمر"، لجلسة 18 مايو لاستكمال مرافعة النيابة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

تفاصيل محاكمة 8 متهمين في "داعش الدرب الأحمر"

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قد قاما، في الفترة من 2016 حتى 6 مارس 2023، بقيادة جماعة إرهابية تهدف للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

المتهمين في قضية داعش الدرب الأحمر

أما بقية المتهمين من الثالث وحتى الثامن، فانضموا للجماعة مع علمهم بأهدافها، حيث وُجه للمتهم الثالث تهمة حيازة سلاح تقليدي "خنجر"، ضمن الأسلحة المستخدمة في تهديد المواطنين وتأجيج أعمال العنف.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لمنح الدفاع والنيابة فرصة لاستكمال المرافعات، مع استمرار متابعة الأجهزة الأمنية للمتهمين لضمان أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)



علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق