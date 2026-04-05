إعلان

تأجيل محاكمة 8 متهمين في "داعش الدرب الأحمر" إلى 18 مايو

كتب : صابر المحلاوي

03:49 م 05/04/2026 تعديل في 03:59 م

محاكمة 8 متهمين في "داعش الدرب الأحمر"

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 1937 لسنة 2025 جنايات الدرب الأحمر، والمعروفة إعلامياً بـ"داعش الدرب الأحمر"، لجلسة 18 مايو لاستكمال مرافعة النيابة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قد قاما، في الفترة من 2016 حتى 6 مارس 2023، بقيادة جماعة إرهابية تهدف للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أما بقية المتهمين من الثالث وحتى الثامن، فانضموا للجماعة مع علمهم بأهدافها، حيث وُجه للمتهم الثالث تهمة حيازة سلاح تقليدي "خنجر"، ضمن الأسلحة المستخدمة في تهديد المواطنين وتأجيج أعمال العنف.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لمنح الدفاع والنيابة فرصة لاستكمال المرافعات، مع استمرار متابعة الأجهزة الأمنية للمتهمين لضمان أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق