قد يبدو جمع الطيور لأعقاب السجائر سلوكا غريبا، لكن العلماء اكتشفوا أن هذا التصرف قد لا يكون عشوائيا ويخفي دوافع بيئية وراءه.

لماذا تجمع الطيور أعقاب السجائر؟

أظهرت دراسة أجراها باحثون من أمريكا اللاتينية وأوروبا أن الطيور قد تجمع أعقاب السجائر عمدا كوسيلة للحماية ويعد هذا السلوك آلية ذكية للبقاء.

فمن خلال دمج أعقاب السجائر في أعشاشها، قد تستخدم الطيور مركبات كيميائية لحماية نفسها وصغارها من الطفيليات، وفقا لـ "تايمز أوف إنديا".

لماذا تستخدم الطيور أعقاب السجائر؟

شوهدت مجموعة من عصافير الصغيرة وهي تجمع الألياف من أعقاب السجائر المهملة وتستخدمها لبناء أعشاشها.

وقد خضع هذا السلوك لدراسة في مدينة مكسيكو، ووجد الباحثون وجود فلاتر السجائر في أعشاش الطيور.

وكشفت دراسة أجراها باحثون في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك أن أعقاب السجائر المدخنة تعمل كطارد للطفيليات في أعشاش الطيور الحضرية.

كما أن الطيور التي تعيش في المدن تستخدم أعقاب السجائر لصد العث الطفيلي.

كيف تساعد مركبات السجائر في درء الطفيليات؟

يكمن سر هذه الظاهرة في النيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى التي تبقى في فلاتر السجائر المدخنة.

هل النيكوتين يساعد الطيور في حماية أعشاشها؟

كما أن النيكوتين مبيد حشري طبيعي تستخدمه نباتات التبغ للدفاع عن نفسها ضد الحشرات.

أكدت التجارب أن مصائد الطفيليات المبطنة بألياف مأخوذة من فلاتر السجائر المدخنة تجذب عددا أقل من العث مقارنة بتلك التي لم تكن كذلك.

المواد الكيميائية الموجودة في فلاتر السجائر وخاصة النيكوتين، تعمل كعامل رادع.

لذا، تستخدم الطيور مخلفات السجائر كدرع كيميائي، لحماية أعشاشها من القراد والعث والكائنات الحية الضارة الأخرى.

كانت تستخدم الطيور قديما مواد نباتية متنوعة، كالنباتات العطرية، لمنع الطفيليات من الوصول إلى أعشاشها، لذا، يعد استخدام أعقاب السجائر شكلا حديثا.

هل هذا السلوك آمن للطيور؟

رغم أن أعقاب السجائر تسهم في الحد من الطفيليات، إلا أنها ليست مفيدة تماما، إذ تحتوي فلاتر السجائر على مواد سامة، بما في ذلك المعادن الثقيلة ومخلفات كيميائية من دخان التبغ.

