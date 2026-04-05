حالة الطقس غدا.. شبورة وأمطار على هذه المناطق

كتب : أحمد الجندي

04:58 م 05/04/2026

أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً يوم الإثنين 6 أبريل 2026.

وأوضحت الهيئة، أنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بارد ليلاً.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه ستكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى التاسعة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

وأضافت الهيئة أنه ستكون هناك فرص لأمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة مساءً على مناطق من السلوم و مطروح على فترات متقطعة، مشيرة إلى أنه ستكون هناك فرص تكون سحب منخفضة على مناطق من محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

