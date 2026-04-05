قرار قضائي بشأن عصابة "تزوير توكيلات السيارات" بالقاهرة

كتب : أحمد عادل

12:14 م 05/04/2026

حددت محكمة الاستئناف جلسة 15 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة 7 أشخاص، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير توكيلات السيارات لتسهيل قيادتها والتعامل عليها أمام المرور بالبيع.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد أحالت 7 أشخاص للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير توكيلات السيارات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا عصابة منظمة تضم موظفين وصاحب شركة استيراد، لتسهيل عمليات النصب والاستيلاء على السيارات المملوكة للغير عبر توكيلات مزورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من أحد الأشخاص، أفاد فيه بقيام شخصين بتزوير توكيل منسوب إليه، يتيح للمتهمين "خالد ج." (هارب) و"عبدالله" (هارب) إدارة وقيادة جميع المركبات المملوكة له والتعامل عليها أمام الجهات المختصة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين السادس والسابع اشتركا بالاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في تزوير محرر رسمي عبارة عن توكيل، استخدموه أمام موظف بوحدة مرور القاهرة الجديدة للاستيلاء على سيارات المجني عليه.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين السادس والسابع يعملان بالشهر العقاري، واستغلا موقعهما الوظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث قاما بتزوير بيانات المجني عليه وإثبات مثوله على خلاف الحقيقة بمكتب التوثيق محل الواقعة، وتذييل التوكيل ببصمة منسوبة إليه، بما أتاح للمتهمين الآخرين الحق في التعامل على المركبات أمام المرور.

تزوير توكيلات سيارات عصابة سيارات محكمة الاستئناف محكمة الجنايات القاهرة الجديدة

