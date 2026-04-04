إعلان

الداخلية تواصل دعم كبار السن وذوي الهمم.. تسهيلات جديدة لاستخراج المستندات

كتب : علاء عمران

03:39 م 04/04/2026 تعديل في 09:23 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تحت إشراف اللواء إيهاب ناجي، مدير مباحث الجوازات، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المترددين على مختلف الأقسام التابعة للإدارة على مستوى الجمهورية، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لهم.
وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بشكل فوري وميسر.

الجوازات تستقبل الحالات الإنسانية وتُنهي خدماتهم فورًا

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات من مختلف المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الأساسية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية الحديثة.
اقرأ أيضا:

شقوا وشها نصين وطعنوا بناتها في نص السوق.. ماذا حدث مع "سيدة بولاق" في شارع 10؟

كواليس اللحظات الأخيرة.. الداخلية تكشف سر وفاة صانعة محتوى في الهرم

بيان من الداخلية بشأن فيديو "فتاة حلوان"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإدارة العامة للجوازات والهجرة كبار السن ذوي الهمم استخراج المستندات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وول ستريت جورنال: أمريكا قد تتنازل عن بعض مطالبها
شئون عربية و دولية

وول ستريت جورنال: أمريكا قد تتنازل عن بعض مطالبها
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
أخبار العقارات

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق