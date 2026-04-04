واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تحت إشراف اللواء إيهاب ناجي، مدير مباحث الجوازات، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

الداخلية تواصل دعم كبار السن وذوي الهمم

جاء ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المترددين على مختلف الأقسام التابعة للإدارة على مستوى الجمهورية، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لهم.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بشكل فوري وميسر.

الجوازات تستقبل الحالات الإنسانية وتُنهي خدماتهم فورًا

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات من مختلف المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الأساسية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية الحديثة.

جاء ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المترددين على مختلف الأقسام التابعة للإدارة على مستوى الجمهورية، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لهم.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بشكل فوري وميسر.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات من مختلف المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الأساسية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية الحديثة.

