كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم من خلاله تعرض إحدى السيدات للتهجم على مسكنها واختطاف شقيقها بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 1 من الشهر الجاري تبلغ مركز شرطة الدلنجات بحدوث مشاجرة بين طرفين، الأول يضم عم الشاكية وحارس العقار الظاهر في الفيديو، والطرف الثاني نجل عم الشاكية، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات أسرية بين الطرفين، وقاموا بالتعدي على بعضهم بالضرب، دون وقوع أي إصابات، كما ثبت عدم صحة ما ورد بالشكوى بشأن التهجم أو الاختطاف.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نتيجة الخلافات الأسرية.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.