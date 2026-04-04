الداخلية تضبط 92 ألف مخالفة مرورية و35 حالة تعاطٍ مخدرات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:43 ص 04/04/2026

مخالفات مرورية-أرشيفية

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 92,374 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.كما تم فحص 1,003 سائقي مركبات، تبين إيجابية 35 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة بينهم.

الداخلية تواصل حملاتها المرورية

وفي سياق حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال نفس الفترة من ضبط 544 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، والانتهاكات المتعلقة بأمن ومتانة المركبات.

الداخلية تشن حملات مكثفة بالطريق الدائري الإقليمي

كما تم فحص 145 سائقًا، تبين إيجابية 3 حالات تعاطٍ لمواد مخدرة، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام، مع التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.
واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات المضبوطة.

الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان
الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
حبس مرتضى منصور شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب عمرو أديب
حبس مرتضى منصور شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب عمرو أديب
فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج

