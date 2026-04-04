إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالعياط

كتب : علاء عمران

10:40 ص 04/04/2026

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالعياط

أُصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بمدينة العياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

حادث العياط.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة قد تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بمنطقة العياط، يفيد بوقوع حادث مروري. وعلى الفور، انتقل رجال المرور إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.
وبالفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي في نطاق مدينة العياط، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

انقلاب ميكروباص بالعياط.. نقل المصابين ورفع آثار الحادث فورًا

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، والعمل على تسيير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

