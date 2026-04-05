كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب باستخدام "كرباج" على حصان كان يقود عربة "كارو" بالقليوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة أثناء محاولة عبور أحد الأرصفة بالعربة الكارو، التي كانت محملة على ظهرها كمية من المخالفات، وتعثر الحصان في العبور، فقام بالتعدي عليه لاستكمال الطريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الحصان والعربة "الكارو" لحين استكمال التحقيقات.