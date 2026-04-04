كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الأشخاص في حالة عدم اتزان نتيجة تعاطيه مادة مخدرة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبطه.

المتهم اعترف بتعاطي المواد المخدرة

وتبين أن الشخص الظاهر في الفيديو عامل ومقيم بالقليوبية، وبمواجهته اعترف بأنه هو الظاهر في المقطع وأنه كان تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

