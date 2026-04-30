قررت النيابة العامة بمدينة مدينة 6 أكتوبر، ضبط وإحضار مالك فيلا بمنطقة الحزام الأخضر، على خلفية اتهامه بالعلم باستغلال العقار في إقامة حفلات مخالفة للقانون، مع الاستمرار في تأجيره للمنظمين رغم ذلك.

وكشفت التحريات الأولية، أن الفيلا كانت تُستخدم بشكل متكرر لتنظيم سهرات خاصة يتم الترويج لها عبر تطبيقات إلكترونية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 600 و900 جنيه للتذكرة، تُسدد من خلال محافظ إلكترونية.

تفاصيل حفل أكتوبر المشبوه

وكانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة تفيد بإقامة حفلات مشبوهة داخل فيلا معزولة، لتبدأ على الفور عمليات رصد ومتابعة أكدت صحة تلك المعلومات.

وبناءً على إذن من النيابة، داهمت قوة أمنية الموقع، حيث تم ضبط 26 شخصًا، بينهم فتاة وأجنبيان، إلى جانب القائمين على تنظيم الحفل.

مضبوطات حفل أكتوبر

وخلال المداهمة، عُثر على عدد من المضبوطات شملت زجاجات مشروبات كحولية، وهواتف محمولة، وملابس تنكرية وأدوات تجميل.

وأفادت التحقيقات بأن بعض المتهمين حضروا لتقديم خدمات مقابل أجر، فيما تولت إحدى المتهمات استقطاب الحضور مقابل منفعة مادية.

من جانبها، قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة القضية، مع استمرار استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وضبط باقي المتورطين.

