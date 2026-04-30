ادعاء تعدي مدرسة على طفل في حضانة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام مدرسة بإحدى الحضانات بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابته بنطاق محافظة قنا.

تفاصيل بلاغ أسرة طفل قنا ضد مدرسة الحضانة

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بقنا من شقيق الشاكي (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت) وبرفقته نجل شقيقه، وبسؤاله قرر بتضرره من مدرسة مقيمة بقنا لقيامها بالتعدي على نجل شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة حال تواجده داخل الحضانة، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رد المدرسة المشكو في حقها وقرار النيابة العامة

وباستدعاء المشكو في حقها وسؤالها، نفت كافة الاتهامات المنسوبة إليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من صحة الادعاءات الواردة بالبلاغ والمنشور المتداول.