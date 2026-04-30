إعلان

"نسرين" تطلب خلع زوجها: "بيصور الزباين في صالون التجميل بتاعي"

كتب : فاطمة عادل

11:43 ص 30/04/2026 تعديل في 11:54 ص

محكمة الأسرة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدمت "نسرين.م"، 29 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد عام واحد فقط من الزواج، مبررة طلبها باكتشافها قيام زوجها بتصوير عدد من السيدات والفتيات خلسة أثناء ترددهن على مركز التجميل الذي تديره.

وأكدت أنها فوجئت بوجود مقاطع مصورة على هاتفه المحمول، ما دفعها للاستيلاء عليه وطرده من المنزل.

تفاصيل دعوى خلع بسبب تصوير السيدات

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت من "أحمد.س"، 34 عامًا، بعد فترة تعارف قصيرة، وكان يعمل في مجال التسويق الإلكتروني، وظهر أمام أسرتها بشخصية هادئة ما شجعها على إتمام الزواج، خاصة بعدما أبدى دعمه الكامل لمشروعها الخاص، وهو مركز تجميل صغير متخصص في خدمات العرائس، وعلى رأسها الحمام المغربي والعناية بالبشرة.

وأضافت "نسرين" أمام المحكمة: "كنت فاكرة إنه هيكون سند ليا، وكان دايمًا بيشجعني ويقولي مشروعك هيكبر، وكنت بسيبه يساعدني أوقات في تجهيز المكان أو استقبال بعض العميلات لو كنت مشغولة".

وأوضحت الزوجة أن الشك بدأ يتسلل إليها خلال الأشهر الأخيرة، بعدما لاحظت اهتمام زوجها الزائد بالتواجد داخل المركز، رغم أن طبيعة العمل تقتصر على السيدات فقط، مشيرة إلى أنه كان يتحجج أحيانًا بمساعدتها في الأمور الإدارية أو متابعة الحجوزات.

وتابعت: "بدأت آخد بالي إنه كل شوية ماسك تليفونه وداخل خارج من أوضة التحضير، ولما كنت بسأله بيقولي بشوف شغلي أو برد على مكالمات".

مقاطع مصورة على هاتفه المحمول

وأكدت "نسرين" أن الصدمة الكبرى كانت حين ترك زوجها هاتفه المحمول مفتوحًا داخل المنزل، لتتفاجأ أثناء استخدامه بوجود مقاطع فيديو مخزنة عليه لعدد من الفتيات والسيدات أثناء وجودهن داخل المركز، وبعضها خلال جلسات الحمام المغربي.

وقالت الزوجة: "اتصدمت، ماكنتش مصدقة، حسيت إني اتكسرت.. دي سمعتي وشغلي وبنات الناس اللي ائتمنوني، ولما واجهته حاول ينكر في الأول، وبعدها قال إنه كان بيصور بدافع الفضول ومش هيعمل بيها حاجة".

الاستيلاء على هاتف الزوج ودعوى الخلع

وأضافت أنها لم تتمالك أعصابها، فاستولت على الهاتف المحمول، ثم قامت بطرده من المنزل فورًا، رافضة جميع محاولاته للصلح، خاصة بعدما أدركت حجم الأزمة التي قد تتعرض لها بسبب تصرفاته.

واختتمت "نسرين" دعواها بقولها: "ثقتي فيه انتهت، ومقدرتش أكمل مع شخص خان الأمانة بالشكل ده، أنا بخاف على سمعتي وشغلي أكتر من أي حاجة".

وحملت الدعوى رقم 591 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

أحدث الموضوعات

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تصعيد جوي واسع ضد "حزب الله" في جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تصعيد جوي واسع ضد "حزب الله" في جنوب لبنان
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة
رياضة محلية

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة

بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
أخبار مصر

بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
استنفار عسكري إسرائيلي وتفعيل للمنظومات الدفاعية بعد تهديد جوي بجنوب لبنان
شئون عربية و دولية

استنفار عسكري إسرائيلي وتفعيل للمنظومات الدفاعية بعد تهديد جوي بجنوب لبنان
الحكومة تقر ضوابط جديدة لإضاءة الإعلانات لترشيد الطاقة
أخبار مصر

الحكومة تقر ضوابط جديدة لإضاءة الإعلانات لترشيد الطاقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"