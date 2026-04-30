تقدمت "نسرين.م"، 29 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد عام واحد فقط من الزواج، مبررة طلبها باكتشافها قيام زوجها بتصوير عدد من السيدات والفتيات خلسة أثناء ترددهن على مركز التجميل الذي تديره.

وأكدت أنها فوجئت بوجود مقاطع مصورة على هاتفه المحمول، ما دفعها للاستيلاء عليه وطرده من المنزل.

تفاصيل دعوى خلع بسبب تصوير السيدات

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت من "أحمد.س"، 34 عامًا، بعد فترة تعارف قصيرة، وكان يعمل في مجال التسويق الإلكتروني، وظهر أمام أسرتها بشخصية هادئة ما شجعها على إتمام الزواج، خاصة بعدما أبدى دعمه الكامل لمشروعها الخاص، وهو مركز تجميل صغير متخصص في خدمات العرائس، وعلى رأسها الحمام المغربي والعناية بالبشرة.

وأضافت "نسرين" أمام المحكمة: "كنت فاكرة إنه هيكون سند ليا، وكان دايمًا بيشجعني ويقولي مشروعك هيكبر، وكنت بسيبه يساعدني أوقات في تجهيز المكان أو استقبال بعض العميلات لو كنت مشغولة".

وأوضحت الزوجة أن الشك بدأ يتسلل إليها خلال الأشهر الأخيرة، بعدما لاحظت اهتمام زوجها الزائد بالتواجد داخل المركز، رغم أن طبيعة العمل تقتصر على السيدات فقط، مشيرة إلى أنه كان يتحجج أحيانًا بمساعدتها في الأمور الإدارية أو متابعة الحجوزات.

وتابعت: "بدأت آخد بالي إنه كل شوية ماسك تليفونه وداخل خارج من أوضة التحضير، ولما كنت بسأله بيقولي بشوف شغلي أو برد على مكالمات".

مقاطع مصورة على هاتفه المحمول

وأكدت "نسرين" أن الصدمة الكبرى كانت حين ترك زوجها هاتفه المحمول مفتوحًا داخل المنزل، لتتفاجأ أثناء استخدامه بوجود مقاطع فيديو مخزنة عليه لعدد من الفتيات والسيدات أثناء وجودهن داخل المركز، وبعضها خلال جلسات الحمام المغربي.

وقالت الزوجة: "اتصدمت، ماكنتش مصدقة، حسيت إني اتكسرت.. دي سمعتي وشغلي وبنات الناس اللي ائتمنوني، ولما واجهته حاول ينكر في الأول، وبعدها قال إنه كان بيصور بدافع الفضول ومش هيعمل بيها حاجة".

الاستيلاء على هاتف الزوج ودعوى الخلع

وأضافت أنها لم تتمالك أعصابها، فاستولت على الهاتف المحمول، ثم قامت بطرده من المنزل فورًا، رافضة جميع محاولاته للصلح، خاصة بعدما أدركت حجم الأزمة التي قد تتعرض لها بسبب تصرفاته.

واختتمت "نسرين" دعواها بقولها: "ثقتي فيه انتهت، ومقدرتش أكمل مع شخص خان الأمانة بالشكل ده، أنا بخاف على سمعتي وشغلي أكتر من أي حاجة".

وحملت الدعوى رقم 591 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

دماء على الأوتوستراد.. مصرع شخص وإصابة 4 آخرون في تصادم مروع بـ 15 مايو

"تصل لـ360 سنة حبس".. أحكام من الجنح في 120 قضية ضد "مستريح السيارات" بتهمة النصب

النيابة تحقق مع سائق بتهمة التحرش بطفلتين داخل سيارة بالشروق



