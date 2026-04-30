ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي يضم 4 أجانب تخصصوا في سرقة أموال المواطنين عبر أوهام الثراء وطرود الخير المفخخة بالخداع.

رصد شبكة دولية لإدارة صفحات النصب من قلب القاهرة

بدأت خيوط الجريمة تتكشف أمام رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد رصد نشاط مريب لمجموعة من الأشخاص يحملون جنسيات مختلفة، يديرون شبكة معقدة من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي من داخل مخبئهم في القاهرة. العصابة اعتمدت "تكنيكا" احترافيا في الإيقاع بضحاياهم، حيث كانوا يرسلون رسائل إلكترونية ويتواصلون مع الضحايا عبر أرقام دولية لإضفاء صبغة المصداقية على خدعتهم، موهمين إياهم برغبتهم في شحن طرود تحتوي على مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة مخصصة للأعمال الخيرية في مصر.

حيلة "الرسوم الجمركية" للإيقاع بضحايا الطرود الوهمية

المخطط الشيطاني كان يعتمد على إقناع الضحية بضرورة تحويل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمحافظ الذكية، تحت ذريعة سداد الرسوم الجمركية اللازمة للإفراج عن تلك الطرود الوهمية، وبمجرد استلام التحويلات، يختفي الأباطرة الأربعة ويغلقون هواتفهم، تاركين الضحايا في صدمة الواقع.

سقوط المتهمين وبحوزتهم ترسانة هواتف ومحافظ إلكترونية

وعقب تقنين الإجراءات ومحاصرة مكان اختبائهم، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على ترسانة تكنولوجية شملت 3 أجهزة لاب توب و19 هاتفا محمولا، مفعل عليها عدد كبير من المحافظ الإلكترونية التي استخدمت في جمع حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وبفحص الأجهزة تقنيا، تبين وجود دلائل قاطعة تؤكد تورطهم في ارتكاب 8 وقائع نصب بذات الأسلوب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.