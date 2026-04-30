الداخلية تواصل تسهيل خدمات الجوازات لكبار السن وذوي الهمم بالمحافظات

كتب : علاء عمران

09:58 ص 30/04/2026 تعديل في 10:13 ص

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تطوير منظومة العمل داخل مقار تقديم الخدمات، من خلال التوسع في إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات والأوراق الرسمية بمختلف المحافظات.


وركزت الإدارة على تقديم الدعم الفوري لكبار السن وذوي الهمم، عبر تجهيز مسارات مخصصة داخل مقار الخدمات، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الخدمة بشكل ميسر يراعي احتياجاتهم.


ورصدت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية الحالات الإنسانية والمرضية بين المترددين، حيث تولت الأطقم الإدارية استقبالهم وتقديم أوجه الدعم اللازمة، مع العمل على تذليل العقبات أمام حصولهم على الخدمات والمستندات المطلوبة بسهولة ويسر.

أماكن مجهزة لذوي الهمم تسرع الخدمة داخل الجوازات

كما خصصت الإدارة أماكن مجهزة لاستقبال ذوي الهمم، بهدف تسريع إجراءاتهم وتقديم الخدمة بصورة لائقة، في إطار الحرص على دعم البعد الإنساني داخل المنظومة الشرطية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار خطة تطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، مع مراجعة مستوى الأداء بشكل دوري، لضمان تحسين جودة الخدمة وسرعة إنجاز المعاملات داخل جميع المواقع الخدمية.

وزارة الداخلية خدمات الجوازات الجوازات ذوي الهمم

