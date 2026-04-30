استقبل المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، الجنرال نيكولاي باتروشيف، مساعد رئيس روسيا الاتحادية ورئيس مجلس الملاحة البحرية، والوفد المرافق له، في زيارة رفيعة المستوى تهدف لتعزيز الشراكة العلمية والتقنية، وصياغة مستقبل التعاون البحري بين البلدين، وذلك ضمن زيارته الرسمية لمصر لتعزيز التعاون الاستراتيجي.

إشادة روسية بالدور الرائد للمعهد كشريك استراتيجي في أفريقيا

وعبّر الجنرال نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سعادته بزيارة المعهد القومي لعلوم البحار، مثنيًا على الدور الرائد للمعهد عالميًا باعتباره صرحًا عريقًا.

وأكد أن روسيا تنظر للمعهد كشريك استراتيجي في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الخبرات المتراكمة لديه تمثل قاعدةً صلبةً لانطلاق مشروعات الابتكار البحري المشتركة، بما يحقق المصالح المتبادلة في مجالات الملاحة والبحث العلمي.

اتفاق رسمي على تدشين "المركز الروسي المصري للدراسات البحرية"

وصرحت الدكتورة سوزان الغرباوي، نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، بأن الزيارة توجت بالاتفاق على إنشاء "المركز الروسي المصري للدراسات البحرية" بمقره في المعهد، ليكون منصة إقليمية تهدف لبناء القدرات، ونقل وتوطين التكنولوجيا البحرية الروسية، وتطوير استراتيجيات حماية التنوع البيولوجي، بما يدمج بين التاريخ العلمي العريق والتحول الرقمي.

أربعة محاور استراتيجية لتعزيز العمل البحري المشترك

وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة تناولت أربعة محاور استراتيجية تضمنت، الاستكشافات البحرية، نقل التكنولوجيا، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دراسات البيئة، وتطوير مشروعات الثروة السمكية لضمان الأمن الغذائي المستدام، حيث تم استعراض الخطط التنفيذية لدمج التقنيات الروسية الحديثة مع القدرات البحثية المصرية المتميزة.

جولة تفقدية بمركز المخاطر البحرية والمكتبة التراثية

وشملت الجولة زيارة المكتبة التراثية للاطلاع على الكتب النادرة التي توثق تاريخ الدراسات البحرية، بالإضافة لزيارة "مركز الحد من المخاطر البحرية"؛ حيث قدم الدكتور عمرو حمودة، رئيس المركز، شرحًا تفصيليًا حول نظم الإنذار المبكر والرصد المخصصة لمواجهة الأزمات البيئية وربطها بالشبكات الدولية، وهو ما حاز على اهتمامًا فنيًا كبيرًا من الوفد الروسي.

رؤية تطوير أوجه التعاون العلمي وتبادل الخبرات التقنية

وأكدت الدكتورة عبير منير، رئيس المعهد، خلال ترحيبها بالوفد الروسي، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وعرضت رؤية المعهد لتطوير التعاون والتي ترتكز على تبادل الخبرات في الاستكشافات البحرية العميقة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاعي الاستزراع السمكي وحماية البيئة البحرية.