الدولار يقفز في منتصف تعاملات اليوم ويلامس 54 جنيها

كتب : آية محمد

10:37 ص 30/04/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 75 و80 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 30-4-2026، مقارنة ببداية التعاملات، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقع 3 بنوك كبرى.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

ارتفع سعر الدولار اليوم مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في 3 بنوك

البنك الأهلي المصري:

53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع، بزيادة 80 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.72 جنيه للشراء، و53.82 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.8 جنيه للشراء، و53.9 جنيه للبيع، بزيادة 80 قرشًا للشراء والبيع.

