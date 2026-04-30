أعلن حزب الله اللبناني، عن نجاح وحداته الدفاعية في إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من نوع هرمز 450 المعروفة باسم "زيك" وذلك أثناء تحليقها في أجواء مدينة النبطية.

إسقاط مسيّرة متطورة في أجواء النبطية

أوضح الحزب، في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن عملية الإسقاط تمت باستخدام صاروخ "أرض جو"، مما أدى إلى إصابة الطائرة وسقوطها بشكل مباشر.

في حين أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بفقدان المسيّرة، مدّعيا عدم وجود مخاوف من تسريب معلومات استخباراتية نتيجة تحطمها في المنقطة.

استهداف سلاح المدفعية بمحلّقة انقضاضيّة

وفي سياق متصل، أصدر حزب الله، بيانا آخر نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام"، كشفت فيه عن تنفيذ هجوم جوي صباح اليوم استهدف مدفعا إسرائيليا من عيار 155 ذاتي الحركة في منطقة تقع جنوب بلدة يارين.

وأشار البيان إلى أن الهجوم نُفذ بواسطة محلّقة انقضاضيّة أصابت هدفها بدقة، مما يعكس استمرار العمليات الميدانية النوعية رغم الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها الجبهة الحدودية.

ضغوط على الوساطة الأمريكية

تواجه "التهدئة الهشة" في لبنان، ضغوطا متزايدة مع تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من التمديد الذي تم بوساطة أمريكية.

ويُثير هذا التصعيد الميداني تساؤلات حول مدى قدرة الأطراف على الالتزام بالاتفاق في ظل الخروقات المستمرة التي تهدد بانهيار المساعي الرامية لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.