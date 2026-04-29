"استغل الضحايا نفسيًا".. النيابة تباشر تحقيقاتها مع المتهم بهتك عرض 4 فتيات

كتب : أحمد عادل

06:59 م 29/04/2026

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اتهام أحد الأشخاص بهتك عرض عدد من الفتيات، وذلك في ضوء ما رصده مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من تداول منشورات تتضمن تلك الاتهامات.

واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، حيث شهدت 3 فتيات بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن متفرقة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025، فيما أفادت فتاة رابعة بتعرضها لواقعة مماثلة في عام 2017.

تفاصيل اتهام المتهم باستغلال الفتيات نفسيًا

وكشفت أقوال المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي، في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، إلا أنه استغل تلك الأوضاع لارتكاب الوقائع محل التحقيق.

كما استمعت النيابة إلى أحد العاملين بمقر الواقعة، والذي قرر أن المتهم كان يتعمد في أوقات متعددة صرفه من العمل مبكرًا أو تكليفه بالحضور متأخرًا، بما يتيح له ارتكاب تلك الأفعال.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، الذي اعترف بارتكاب بعض الوقائع، كما قامت بفحص الهاتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وأمرت بإعداد تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وجارٍ استكمال التحقيقات.

تحذير من النيابة بشأن نشر بيانات المجني عليهن

وأكدت النيابة أنها تباشر التحقيقات في سرية تامة، حفاظًا على خصوصية المجني عليهن والشهود، تنفيذًا لنصوص القانون.

وتهيب النيابة العامة بالكافة عدم نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها كشف هوية المجني عليهن أو الشهود، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك.


