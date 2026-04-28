إخلاء سبيل هالة سرور وأسرتها بعد مشاجرة عائلية

كتب : صابر المحلاوي , سارة أبو شادي

09:30 م 28/04/2026

إخلاء سبيل هالة سرور وأسرتها بعد مشاجرة عائلية

قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل الفنانة الشابة هالة سرور، وشقيقتها، وابنة شقيقتها، وزوج الأخيرة، وذلك عقب نشوب مشاجرة عائلية بينهم داخل مدينة الشيخ زايد، وانتهائها بالتصالح أمام الجهات المختصة.

تفاصيل "خناقة" عائلية مع الفنانة هالة سرور

وأقرت الفنانة وباقي أطراف الواقعة بالتصالح الكامل، حيث تم توثيق ذلك رسميًا، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار بإخلاء سبيلهم، مع حفظ التحقيقات لانتفاء مبررات الاستمرار فيها.

بلاغ بوقوع المشاجرة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل أحد المنازل بمدينة الشيخ زايد، نتيجة خلافات أسرية تصاعدت بين الطرفين، لتتحول إلى مشادة كلامية ثم اشتباك.

وانتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط جميع الأطراف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل عرضهم على جهات التحقيق التي استمعت إلى أقوالهم، وانتهت إلى قرارها بعد التصالح.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هالة سرور النيابة العامة مديرية أمن الجيزة

رانيا يوسف وشادية.. فنانات صدمن الجمهور بوصفة الجاز على الشعر- فيديو
زووم

رانيا يوسف وشادية.. فنانات صدمن الجمهور بوصفة الجاز على الشعر- فيديو
بعد الإخفاقات الأخيرة.. مطالبات بعقد جمعية عمومية طارئة بالأهلي
رياضة محلية

بعد الإخفاقات الأخيرة.. مطالبات بعقد جمعية عمومية طارئة بالأهلي

سؤال حير الملايين.. هل نأكل قبل النوم أم نمتنع؟
نصائح طبية

سؤال حير الملايين.. هل نأكل قبل النوم أم نمتنع؟

رضوى الشربيني تكشف كواليس "حلقة الشقة".. وترد على اتهامات الفبركة (فيديو)
أخبار مصر

رضوى الشربيني تكشف كواليس "حلقة الشقة".. وترد على اتهامات الفبركة (فيديو)
هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال
رياضة محلية

هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"