قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل الفنانة الشابة هالة سرور، وشقيقتها، وابنة شقيقتها، وزوج الأخيرة، وذلك عقب نشوب مشاجرة عائلية بينهم داخل مدينة الشيخ زايد، وانتهائها بالتصالح أمام الجهات المختصة.

تفاصيل "خناقة" عائلية مع الفنانة هالة سرور

وأقرت الفنانة وباقي أطراف الواقعة بالتصالح الكامل، حيث تم توثيق ذلك رسميًا، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار بإخلاء سبيلهم، مع حفظ التحقيقات لانتفاء مبررات الاستمرار فيها.

بلاغ بوقوع المشاجرة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل أحد المنازل بمدينة الشيخ زايد، نتيجة خلافات أسرية تصاعدت بين الطرفين، لتتحول إلى مشادة كلامية ثم اشتباك.

وانتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط جميع الأطراف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل عرضهم على جهات التحقيق التي استمعت إلى أقوالهم، وانتهت إلى قرارها بعد التصالح.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين