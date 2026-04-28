ضبط عامل سرق مبلغًا من محل هواتف بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالي من داخل محل تجاري بمحافظة البحيرة.

بلاغ صاحب المحل

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بتاريخ 21 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا من مالك محل هواتف محمولة، أفاد فيه بتعرضه لسرقة مبلغ مالي من داخل محله.

طريقة تنفيذ السرقة

كشفت التحريات أن المتهم، وهو عامل بمقهى ومقيم بدائرة المركز، استغل عدم إحكام غلق باب المحل، وتسلل إلى الداخل وسرق المبلغ المالي.

ضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما وردت. وبإرشاده، تم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا:

