كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على منزل طليقته، وإحداث تلفيات به، إلى جانب الاعتداء عليها بالضرب بمحافظة الدقهلية.

الفحص والتحريات

وبالفحص، تبين وجود خلافات عائلية بين الشاكية، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وطليقها الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عامل له معلومات جنائية ومقيم بذات الدائرة.

وأوضحت التحريات أن الخلافات تطورت إلى قيام المتهم بالتعدي على طليقته بالسب، وإحداث تلفيات بمسكنها وباب شقة نجلهما، وهي وقائع سبق تحرير عدة محاضر بشأنها خلال شهر فبراير الماضي بمركز شرطة السنبلاوين.

الإجراءات الأمنية

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم ضبط المشكو في حقه في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

