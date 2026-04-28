إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء عامل على طليقته بالدقهلية

كتب : علاء عمران

02:13 م 28/04/2026 تعديل في 02:19 م

تفاصيل اعتداء عامل على طليقته بالدقهلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على منزل طليقته، وإحداث تلفيات به، إلى جانب الاعتداء عليها بالضرب بمحافظة الدقهلية.

الفحص والتحريات

وبالفحص، تبين وجود خلافات عائلية بين الشاكية، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وطليقها الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عامل له معلومات جنائية ومقيم بذات الدائرة.

وأوضحت التحريات أن الخلافات تطورت إلى قيام المتهم بالتعدي على طليقته بالسب، وإحداث تلفيات بمسكنها وباب شقة نجلهما، وهي وقائع سبق تحرير عدة محاضر بشأنها خلال شهر فبراير الماضي بمركز شرطة السنبلاوين.

الإجراءات الأمنية

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم ضبط المشكو في حقه في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

الدقهلية خلافات أسرية الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

500 كم.. تفاصيل أضخم خط سكة حديد لربط العريش بطابا
أخبار مصر

500 كم.. تفاصيل أضخم خط سكة حديد لربط العريش بطابا
ياسمين صبري وأسماء جلال الأبرز.. نجمات خطفن الأنظار برشاقتهن في الجيم
زووم

ياسمين صبري وأسماء جلال الأبرز.. نجمات خطفن الأنظار برشاقتهن في الجيم
الداخلية توضح حقيقة أعطال "سيستم التأمينات" وتأثيرها على تراخيص المركبات
حوادث وقضايا

الداخلية توضح حقيقة أعطال "سيستم التأمينات" وتأثيرها على تراخيص المركبات
التصالح على مخالفات البناء.. من يتحمل قيمة غرامات تقنين الوضع؟
أخبار مصر

التصالح على مخالفات البناء.. من يتحمل قيمة غرامات تقنين الوضع؟
تميمة حظ دينزل واشنطن.. من هو أنطوان فوكوا مخرج الفيلم المثير للجدل "Michael"
زووم

تميمة حظ دينزل واشنطن.. من هو أنطوان فوكوا مخرج الفيلم المثير للجدل "Michael"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

