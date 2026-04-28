ضبط 8 أطنان سولار قبل بيعها في السوق السوداء بأسوان والأقصر

كتب : علاء عمران

01:03 م 28/04/2026 تعديل في 03:03 م

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتجميع كميات كبيرة من السولار وحجبها عن التداول، تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى من المقررة، وذلك بمحافظتي أسوان والأقصر.

تحريات ورصد أمني

أكدت تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي الأمن، أن المتهمين – بينهم اثنان لهما معلومات جنائية – تخصصوا في تجميع السولار من محطات وقود بالوجه القبلي.

ضبط المتهمين والمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة وضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارتين “ربع نقل” و”فنطاس” محمل عليهما نحو 8 أطنان من السولار، كما عُثر بحوزة أحدهم على بندقية آلية.
بمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامي كما ورد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

