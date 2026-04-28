كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة قنا، وإطلاق أعيرة نارية أسفرت عن سقوط ضحايا.

بداية الواقعة

تلقى مركز شرطة قنا بلاغًا بتاريخ 24 من الشهر الجاري بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكون من 5 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، وطرف ثان مكون من سيدة ونجليها، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب خلافات على الجيرة.

إطلاق نار وسقوط ضحايا

وأوضحت التحريات أن الطرف الأول قام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الطرف الثاني، ما أسفر عن وفاة السيدة، وإصابة أحد أبنائها بطلق ناري، بالإضافة إلى وفاة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، وإصابة عامل تصادف وجوده بمحيط الواقعة.

استهداف المتهمين ومواجهة مسلحة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بنطاق محافظة قنا، ولدى استشعارهم القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما دفع القوات للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مقتل 3 عناصر جنائية وضبط آخرين.

ضبط أسلحة ومخدرات

وأسفرت المداهمة عن ضبط مالك أحد المنازل لقيامه بإخفاء أحد المتهمين، كما عُثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، وعدد من الطلقات النارية، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

