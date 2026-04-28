قضت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد سعيد أبو دنيا، اليوم الثلاثاء، بتغريم سيدة غيابيًا مبلغ 10 آلاف جنيه، وإلزامها بدفع تعويض مدني قدره 5 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، بعد إدانتها بسب وقذف ولية أمر عبر تطبيق "واتساب".

اتهامات النيابة العامة

أسندت نيابة الشؤون الاقتصادية في القضية رقم 10422 لسنة 2025، للمتهمة ارتكاب جرائم السب والقذف بحق المجني عليها "نورة عبدالفتاح"، من خلال إرسال عبارات خادشة للحياء العام عبر التطبيق.

واقعة داخل مجموعة واتساب

كشفت التحقيقات أن الواقعة حدثت داخل مجموعة محادثة مخصصة لأولياء الأمور تحمل اسم "خاص لأولياء أمور النهضة"، حيث قامت المتهمة بإرسال رسائل تضمنت ألفاظًا مسيئة وعبارات قذف وتشهير، ما تسبب في أضرار معنوية وأدبية للمجني عليها.

سبب الواقعة حسب التحقيقات

وأوضحت أوراق القضية أن الخلاف بدأ بعد رفض المجني عليها التوسط في رشوة لصالح نجل المتهمة، ما دفع الأخيرة إلى توجيه عبارات مسيئة تمس الشرف والاعتبار.

أدلة فنية وتسجيلات صوتية

وقدمت المجني عليها تسجيلًا صوتيًا منسوبًا للمتهمة، كما أثبت تقرير الفحص الفني والاستعلام من شركة الاتصالات أن رقم الهاتف المستخدم في إرسال الرسائل مسجل باسم المتهمة.

إثبات الرسائل محل الاتهام

كما تضمن تقرير الفحص صورًا ضوئية (سكرين شوت) لمحادثات "واتساب" التي احتوت على عبارات السب والقذف محل الواقعة، والتي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها.

