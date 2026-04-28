شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية موسعة استهدفت بؤرًا إجرامية شديدة الخطورة تنشط في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بعدد من المحافظات، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة.

استهداف وضبط العناصر

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، ما أسفر عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، سبق اتهامهما والحكم عليهما في قضايا شروع في قتل وإتجار مخدرات وسلاح بدون ترخيص وسرقة بالإكراه، وأحدهما محكوم عليه بالسجن المؤبد في جناية قتل عمد، وذلك بنطاق أسيوط والقليوبية.

ضبط باقي العناصر والمضبوطات

وتم ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة تشمل الحشيش والشابو والآيس والهيدرو والهيروين والشادو والبودر والاستروكس، بالإضافة إلى أقراص مخدرة.

كما تم ضبط 107 قطعة سلاح ناري شملت جرينوف، و12 بندقية آلية، و29 بندقية خرطوش، و53 فرد خرطوش، و2 طبنجة.

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 106 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

