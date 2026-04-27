"رفض تسكينها في غرفة بمفردها".. القضاء يعاقب مدير فندق ببورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

08:29 م 27/04/2026

الصحفية آلاء سعد

أعلنت الصحفية آلاء سعد صدور حكم من محكمة جنح مستأنف شرق ضد مدير ومسؤول إدارة أحد الفنادق بمحافظة بورسعيد، في واقعة اتهامه بالتمييز ضدها ورفض تسكينها داخل غرفة بمفردها.

منطوق الحكم

قضت المحكمة، بإجماع الآراء، بإلغاء حكم أول درجة، وقبول استئناف النيابة العامة، ومعاقبة المتهم بالحبس غيابيًا لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه 50 ألف جنيه.

وقائع القضية

تعود أحداث القضية إلى يناير 2026، حين اتهمت الصحفية آلاء سعد مدير الفندق بالتمييز ضدها ورفض تسكينها في غرفة بمفردها، ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حكم أول درجة

كانت محكمة أول درجة قد قضت في 3 مارس الماضي برفض الدعوى، قبل أن يتم الطعن على الحكم واستئنافه من جانب النيابة العامة.

قبول الاستئناف

وبنظر الاستئناف، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الحكم السابق، وتعديل العقوبة إلى الحبس سنة مع الشغل وتغريم المتهم 50 ألف جنيه.

