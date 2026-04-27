المصري يفوز على سموحة في الدوري الممتاز

كتب : محمد الميموني

08:42 م 27/04/2026
فاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره فريق سموحة اليوم الإثنين الموافق 27 أبريل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.

وأحرز الهدف الأول لصالح فريق المصري البورسعيدي اللاعب عمرو السعدواي في الدقيقة ال2 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بفوز المصري البورسعيدي على نظيره فريق سموحة بهدف دون رد فعل.

موعد مباراة المصري المقبلة بعد التعادل مع سموحة

يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة ال5 من المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساءً على استاد " برج العرب".

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة بينما يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.

اقرأ ايضاً:

بعد تعادل الزمالك وإنبي.. جدول ترتيب الدوري المصري

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري الممتاز المصرى البورسعيدى سموحة

فيديو قد يعجبك



لغز حريق "فيلا أكتوبر" الذي أوقع "عصابة إيفان الأوكرانية" في فخ مباحث الجيزة
"بعد إنذار بيراميدز".. لاعب الأهلي يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة بالدوري
"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 -2 بيراميدز.. الدوري المصري.. ماييلي يسجل الثاني
موبايل ومراية.. والدة عروس بورسعيد تكشف اللحظات الأولى لرؤية جثمان ابنتها
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 2 بيراميدز.. الدوري المصري
لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني
فخ مباحث الجيزة.. لغز حريق "فيلا أكتوبر" الذي أوقع "عصابة إيفان الأوكرانية"
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي