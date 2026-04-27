

استقبل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الإثنين، اللواء داوود على محمدين وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية مالى خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى.

كواليس لقاء وزير الداخلية مع نظيره المالي

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وسُبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مُناقشة آخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك ، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية مُؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة ، وتطلعه للاستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية المالية فى مختلف المجالات الأمنية.

آليات تعزيز التعاون الأمني

وأعرب اللواء محمود توفيق عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية مالى، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن المالية فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون و تبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك، وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة والسيبرانية بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين