تواصل النيابة المختصة بالجيزة تحقيقاتها الموسعة في واقعة ضبط 26 متهمًا داخل فيلا بمدينة السادس من أكتوبر، بعد ورود بلاغ للشرطة يفيد بشروعهم في تنظيم حفل بالمخالفة للقانون والآداب العامة.

وكشفت التحقيقات مفاجآت جديدة بشأن أسلوب التنظيم واستقطاب المشاركين عبر تطبيق إلكتروني فيما تصل سعر التذكرة لـ900 جنيه.

حفل أكتوبر.. التنظيم بتطبيق إلكتروني

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرئيسي واثنين من مساعديه تولوا الترويج لتلك الحفلات عبر تطبيق شهير على شبكة الإنترنت، حيث تم الإعلان عن الفعالية وتحديد قيمة التذاكر التي تراوحت بين 600 و900 جنيه، على أن يتم الحجز وسداد المبالغ من خلال محافظ إلكترونية.

وأوضحت أن المتهمين الثلاثة استقطبوا 23 شخصًا آخرين، من بينهم فتاة، للمشاركة في الحفل، بعد الاتفاق على الحضور مقابل مبالغ مالية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة.

دور فتاة "حفل أكتوبر" وشبهة تكرار النشاط

وبحسب التحريات، كانت الفتاة المضبوطة على صلة بعدد من المتهمين، وأسهمت في دعوتهم والتواصل معهم للمشاركة في الحفل، ضمن ترتيبات الإعداد له.

كما أشارت التحقيقات إلى أن الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، إذ ترجح الأجهزة الأمنية تكرار تنظيم فعاليات مماثلة داخل الفيلا خلال فترات سابقة، وجارٍ فحص تلك الوقائع وتحديد المترددين على المكان.

ضبط المتهمين قبل بدء "حفل أكتوبر"

كانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب تفيد الإعداد لإقامة الحفل دون الحصول على التصاريح اللازمة، وعلى الفور تم استئذان النيابة العامة، وتشكيل مأمورية أمنية داهمت الفيلا، حيث تم ضبط 26 متهمًا قبل بدء الفعالية.

وتبين أن الفيلا جرى استئجارها لهذا الغرض، فيما تواصل جهات التحقيق فحص مدى علم مالكيها بطبيعة النشاط.

قرارات النيابة في "حفل أكتوبر"

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع الاستماع إلى أقوالهم وطلب تحريات تكميلية من الأجهزة الأمنية لبيان دور كل منهم ومدى تورطه، وفحص مدى توافر التراخيص القانونية.

وتواصل النيابة استجواب المتهمين لكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)