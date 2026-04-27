"رقص بفساتين حريمي".. كواليس التحقيق مع 26 متهما في "حفل أكتوبر"

كشفت التحقيقات تفاصيل واقعة ضبط 26 متهمًا داخل إحدى الفيلات بمدينة السادس من أكتوبر، بعد ورود بلاغ للشرطة بشروعهم في إقامة حفل دون الحصول على التصاريح اللازمة، بالمخالفة للقانون، وهي القضية التي عرفت إعلاميا بقضية حفل أكتوبر.

وبحسب التحقيقات فإن شابين اثنين من المتهمين ألقي القبض عليهما وهما يرتديان فساتين حريمي ويرقصان وسط الحفل، وتبين أن الشابين اعتادا ارتداء ملابس حريمي وباروكات شعر وعمل مكياج.

تفاصيل واقعة "حفل أكتوبر"

تبين من التحقيقات أن 3 من المتهمين تولوا تنظيم الحفل والترويج له عبر وسائل مختلفة، حيث استقطبوا 23 آخرين، من بينهم فتاة، مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت التحريات أن بعض الحضور شاركوا في فقرات استعراضية داخل الحفل، فيما تبين أن عدداً منهم اعتادوا ارتداء ملابس تنكرية خلال تلك الفعاليات.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة المضبوطة كانت على صلة بعدد من المتهمين، وأسهمت في دعوتهم للحضور والتواصل معهم، في إطار الإعداد للحفل.

تحقيقات "حفل أكتوبر".. والنيابة تحبس المتهمين

أشارت التحريات إلى أن تلك الحفلات لم تكن الأولى، إذ ترجح الأجهزة الأمنية تكرار تنظيم فعاليات مماثلة داخل الفيلا خلال فترات سابقة، وجارٍ فحص الوقائع المرتبطة بها، وتحديد المترددين على المكان.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن الفيلا جرى استئجارها لهذا الغرض، فيما يتم فحص مدى علم مالكيها بطبيعة النشاط، كما تجرى مراجعة الوقائع السابقة لاحتمالية تكرار تنظيم مثل تلك الفعاليات.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات تكميلية لبيان دور كل متهم ومدى تورطه.

وتواصل النيابة العامة استجواب المتهمين، وطلبت تحريات تكميلية لكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل، وبيان مدى وجود شبهة تنظيم نشاط مخالف بصورة متكررة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

