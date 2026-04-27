دفاع المتهمين في قضية منصة FBC يستأنف على أحكام الحبس والغرامة

كتب : أحمد عادل

01:53 م 27/04/2026

تطور جديد في قضية منصة FBC

استأنف المحامي أحمد بشير، دفاع عدد من المتهمين في قضية منصة FBC، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه، وإلزامهم برد 14 مليون جنيه، في اتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

حكم أول درجة

وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة 13 متهمًا في القضية بالسجن 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، مع إلزامهم برد المبالغ المستولى عليها.

بداية القضية

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات بلاغات من 101 مواطن، تضرروا من منصة إلكترونية تحمل اسم “FBC”، بعد تعرضهم للاحتيال والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في البرمجيات والتسويق الإلكتروني.

تفاصيل التحريات

وأوضحت التحريات قيام تشكيل عصابي يقوده 3 عناصر يحملون جنسيات أجنبية، بالتعاون مع 11 شخصًا داخل البلاد، لتأسيس شركة بالقاهرة والترويج للمنصة عبر الإنترنت، مقابل عمولات مالية، مع استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية لتلقي الأموال.

وتم ضبط 13 متهمًا، وبحوزتهم هواتف محمولة، وشرائح اتصال، وأجهزة لاب توب، ومبالغ مالية، واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع التطبيقات المجهولة التي تدعي تحقيق أرباح سريعة لتجنب الوقوع في عمليات نصب إلكتروني.

بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي
أخبار مصر

بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي
رغم تمديد الهدنة.. إسرائيل تعلن استئناف الضربات ضد أهداف لحزب الله في لبنان
شئون عربية و دولية

رغم تمديد الهدنة.. إسرائيل تعلن استئناف الضربات ضد أهداف لحزب الله في لبنان
على خطي الأهلي ومصر.. بنك القاهرة يطرح شهادة بسعر فائدة 17.25%
أخبار البنوك

على خطي الأهلي ومصر.. بنك القاهرة يطرح شهادة بسعر فائدة 17.25%
تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
نصائح طبية

تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
لحظة بلحظة.. متابعة مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. متابعة مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

