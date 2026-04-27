تطور جديد في قضية منصة FBC

استأنف المحامي أحمد بشير، دفاع عدد من المتهمين في قضية منصة FBC، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه، وإلزامهم برد 14 مليون جنيه، في اتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

حكم أول درجة

وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة 13 متهمًا في القضية بالسجن 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، مع إلزامهم برد المبالغ المستولى عليها.

بداية القضية

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات بلاغات من 101 مواطن، تضرروا من منصة إلكترونية تحمل اسم “FBC”، بعد تعرضهم للاحتيال والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في البرمجيات والتسويق الإلكتروني.

تفاصيل التحريات

وأوضحت التحريات قيام تشكيل عصابي يقوده 3 عناصر يحملون جنسيات أجنبية، بالتعاون مع 11 شخصًا داخل البلاد، لتأسيس شركة بالقاهرة والترويج للمنصة عبر الإنترنت، مقابل عمولات مالية، مع استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية لتلقي الأموال.

وتم ضبط 13 متهمًا، وبحوزتهم هواتف محمولة، وشرائح اتصال، وأجهزة لاب توب، ومبالغ مالية، واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع التطبيقات المجهولة التي تدعي تحقيق أرباح سريعة لتجنب الوقوع في عمليات نصب إلكتروني.

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة