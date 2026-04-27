كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بصيد الأسماك باستخدام الصعق الكهربائي بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أن القائمين على تصوير ونشر الفيديو شخصان، أحدهما له معلومات جنائية، حيث قرر أحدهما أنه شاهد الواقعة أثناء تواجده بأحد المصارف، فقام بتصويرها وتسليمها للآخر الذي نشرها على مواقع التواصل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص، بينهم شخص ونجلا شقيقه، وبمواجهتهم اعترفوا باستخدام الصعق الكهربائي في صيد الأسماك.

ضبط الأدوات المستخدمة

وبإرشادهم، تم ضبط الأدوات المستخدمة في الواقعة، والتي شملت تروسيكل، ومولد كهرباء، وسنارة متصلة بسلك كهربائي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

