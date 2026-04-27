إعلان

الداخلية تضبط متهمين بصيد الأسماك بالكهرباء في الفيوم

كتب : علاء عمران

12:52 م 27/04/2026

الداخلية تضبط متهمين بصيد الأسماك بالكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بصيد الأسماك باستخدام الصعق الكهربائي بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أن القائمين على تصوير ونشر الفيديو شخصان، أحدهما له معلومات جنائية، حيث قرر أحدهما أنه شاهد الواقعة أثناء تواجده بأحد المصارف، فقام بتصويرها وتسليمها للآخر الذي نشرها على مواقع التواصل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص، بينهم شخص ونجلا شقيقه، وبمواجهتهم اعترفوا باستخدام الصعق الكهربائي في صيد الأسماك.

ضبط الأدوات المستخدمة

وبإرشادهم، تم ضبط الأدوات المستخدمة في الواقعة، والتي شملت تروسيكل، ومولد كهرباء، وسنارة متصلة بسلك كهربائي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أحدث الموضوعات

متحدثة ترامب "حامل" وتغيب عن البيت الأبيض.. من هي كارولين ليفيت؟ (صور-
شئون عربية و دولية

متحدثة ترامب "حامل" وتغيب عن البيت الأبيض.. من هي كارولين ليفيت؟ (صور-
بقرار حسام حسن.. غياب لاعبي الزمالك عن بداية معسكر المنتخب للمونديال
رياضة محلية

بقرار حسام حسن.. غياب لاعبي الزمالك عن بداية معسكر المنتخب للمونديال
تحالف روسيا وإيران في مواجهة أمريكا.. ماذا يبحث عراقجي خلال لقائه المرتقب
شئون عربية و دولية

تحالف روسيا وإيران في مواجهة أمريكا.. ماذا يبحث عراقجي خلال لقائه المرتقب
المكملات الغذائية قد تضر الجهاز الهضمي.. أعراض لا تتوقعها
نصائح طبية

المكملات الغذائية قد تضر الجهاز الهضمي.. أعراض لا تتوقعها
رسائل "الخطوط الحمراء".. إيران تُبلغ أمريكا بشروطها لاستئناف المحادثات
شئون عربية و دولية

رسائل "الخطوط الحمراء".. إيران تُبلغ أمريكا بشروطها لاستئناف المحادثات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات
وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء