ترامب: شقيق المهاجم وشقيقته أبلغا الشرطة سابقا عن سلوكه المريب

03:37 ص 27/04/2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الاثنين، إن شقيق منفذ إطلاق النار في حفل مراسلي البيت الأبيض وشقيقته أبلغا الشرطة سابقا عن سلوكه المريب.

ووصف ترامب لشبكة "سي بي إس" المشتبه به أنه متطرف ومعادٍ للمسيحية.

وقال، إن خطاب الكراهية لدى الديمقراطيين خطير جدا على البلاد، مضيفا: "قرأت بيانا لمطلق النار خلال حفل العشاء لقد أصبح متطرفا لقد كان مسيحيا ثم أصبح معاديا للمسيحية".

وتابع: "أنا من المعجبين الكبار بعناصر إنفاذ القانون تدخلهم كان سريعا، وكان الأمر مذهلا، وكانوا محترفين للغاية، مضيفا: "لم أكن قلقا من احتمال وقوع إصابات بعد سماع إطلاق نار في الفندق".

وأوضح ترامب، أنه يجب إعادة جدولة عشاء مراسلي البيت الأبيض خلال 30 يوما مع تعزيز الإجراءات الأمنية.

