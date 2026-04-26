ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية القبض على محامٍ، بعد اتهامه بإنهاء حياة والدته المسنة داخل مسكنهما باستخدام أنبوبة بوتاجاز، في جريمة أثارت حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

اعترافات وتحريات أولية

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم برر ارتكاب الواقعة بادعاءات قيام والدته بأعمال سحر وشعوذة ضده، وهو ما دفعه – بحسب أقواله – إلى الإقدام على ارتكاب الجريمة.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة، مع فحص مسرح الجريمة وجمع الأدلة الجنائية اللازمة.

ضبط المتهم ونقل الجثمان

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم في وقت قياسي، فيما جرى نقل جثمان السيدة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة بدقة.

بدء التحقيقات

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، وسماع أقوال الشهود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.