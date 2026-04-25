قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من المتهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات، وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر بحبسهم 10 سنوات لكل منهم، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وقال المحامي علي الحاوي، دفاع أحد المتهمين، في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، إن المحكمة رفضت الطعن المقدم من المتهمين، وأيدت حكم محكمة الجنايات في القضية.

محكمة النقض ترفض طعن المتهمين وتؤيد حكم الجنايات

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد أيدت في وقت سابق حبس 6 متهمين في القضية ذاتها، والتي أسفرت عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين، إضافة إلى احتراق عدد من المركبات.

وفاة 8 أشخاص وإصابة 17 في حادث خط الغاز

كما سبق أن أصدرت محكمة جنح أكتوبر حكمًا بحبس المتهمين 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بارتكاب مخالفات جسيمة، شملت القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الفني، ومخالفة ضوابط أعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال في وفاة 8 مواطنين وإصابة آخرين، خلال تنفيذ أعمال تطوير بطريق أكتوبر.

اتهامات بالإهمال والقتل الخطأ خلال أعمال حفر بطريق أكتوبر

وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي بلاغ الحادث، وشكلت فريقًا لمعاينة موقع الانفجار، وحصر التلفيات، كما استمعت لأقوال المصابين، وكلفت لجانًا فنية من الجهات المختصة لفحص ملابسات الواقعة.

