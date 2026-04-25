سحر وشعوذة على الفيس.. نهاية "دجال ساحل سليم" في قبضة الأمن بأسيوط

كتب : علاء عمران

01:43 م 25/04/2026

نهاية "دجال ساحل سليم" في قبضة الأمن بأسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على طالب بأسيوط ادعى العلاج الروحاني والنصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت إنه في إطار جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

الترويج للدجل والشعوذة عبر صفحات التواصل

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط.
وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

الأمن يكشف أسلوب احتيال على المواطنين بزعم العلاج

وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

