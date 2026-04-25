تطور جديد في قضية "فيديو كرداسة" المثير للجدل

قررت محكمة شمال الجيزة، اليوم، تجديد حبس المتهم في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة علم إسرائيل بكرداسة"، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لحين استكمال الفحص والتحريات حول ملابسات القضية.

دفاع المتهم: تعرض لحادث وعمليات جراحية أثرت على حالته النفسية

وخلال جلسات التحقيق، عرض دفاع المتهم تفاصيل طبية تتعلق بحالته الصحية، مؤكدًا أنه تعرض قبل نحو 7 سنوات لحادث سير مروع، خضع على إثره لعدد من العمليات الجراحية الدقيقة، بلغ عددها 15 عملية، مشيرًا إلى أنه ظل لفترات طويلة يتناول أدوية مسكنة قوية قد يكون لها تأثيرات جانبية على حالته النفسية.

تفاصيل الحالة النفسية



وأوضح الدفاع أن المتهم شهد تدهورًا ملحوظًا في حالته النفسية قبل الواقعة بنحو شهرين، حيث بدأ يعاني من اضطرابات وأوهام تتعلق بوجود أشخاص يلاحقونه ويهددون حياته، لافتًا إلى أن تلك الأعراض ظهرت في أقواله أمام جهات التحقيق، وكذلك في المقاطع المتداولة.

اضطرابات وأوهام تطفو على السطح قبل الواقعة

وأشار إلى أن المتهم يتمتع بسجل اجتماعي ومهني مستقر، إذ إنه خريج كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وحاصل على دبلومة في الإحصاء، وشارك في العمل العام داخل المجالس المحلية بمركز كرداسة لعدة سنوات، مؤكدًا أن الواقعة تمثل سلوكًا غير معتاد قد يرتبط باضطراب نفسي طارئ.

تقرير الطب النفسي يحسم مصير القضية

وفيما يتعلق بالمصابين في الواقعة المرتبطة بالقضية، أكد الدفاع عدم وجود أي تصالح حتى الآن مع أسرهم، نظرًا لانشغالهم بمتابعة الحالة الصحية للمصابين الذين يخضعون لعلاج مستمر.

واختتم الدفاع بأن التقرير النهائي الصادر من مستشفى الأمراض النفسية سيكون الفيصل في تحديد مسار القضية، سواء باستمرار المحاكمة الجنائية أو إيداع المتهم إحدى المؤسسات العلاجية حال ثبوت عدم مسؤوليته الجنائية.