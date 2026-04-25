كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي أحد الأشخاص على آخر بمحافظة الدقهلية.

فيديو متداول يكشف واقعة اعتداء داخل ميت غمر

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 23 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة ميت غمر بلاغًا من عامل مقيم بدائرة المركز، يتضرر فيه من شقيقه الظاهر بمقطع الفيديو، لقيامه بالتعدي عليه بالسب والضرب بالأيدي بسبب خلافات مالية بينهما.

الضحية يتقدم ببلاغ ضد شقيقه

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب ذات الخلافات. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

