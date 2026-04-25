أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار عقد اجتماعاً لمراجعة أحدث التطورات في المنطقة، في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وخلال الاجتماع، شدد دار على أن باكستان تواصل دورها في تسهيل المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، بهدف دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي السياق ذاته، حذرت وزارة الخارجية من تداول أي تحديثات أو معلومات بشأن عملية الوساطة صادرة عن مصادر غير رسمية، داعية وسائل الإعلام إلى الاعتماد على البيانات الرسمية فقط في تغطية هذه التطورات.