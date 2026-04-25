واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر جنائية بمحافظة الغربية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.

تشكيل عصابي يحاول إخفاء أموال غير مشروعة عبر استثمارات وهمية

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن محاولات المتهمين إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال أنشطة تجارية واستثمارات ظاهرها مشروع.

الداخلية تواصل تتبع الثروات الناتجة عن الجريمة

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 140 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

