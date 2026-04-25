كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصين أثناء قيامهما بسرقة مركبة "توك توك" بمحافظة كفر الشيخ.

فيديو يكشف سرقة مركبة أمام منزل صاحبها

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة كفر الشيخ بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، يتضرر فيه من سرقة مركبة التوك توك الخاصة بشقيقه، أثناء توقفها أمام محل سكنه.

الأمن يحدد المتهمين ويضبطهم ومعهم المسروقات

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان لهما معلومات جنائية ومقيمان بكفر الشيخ. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بقيامهما ببيع المركبة إلى عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض.

اعترافات تقود لضبط مشتري التوك توك المسروق

وتم ضبط الأخير وبحوزته مركبة التوك توك المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.