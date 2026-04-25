تواصل شركات الصرافة التابعة للبنوك الكبرى "الأهلي ومصر والقاهرة" بيع الريال السعودي للعملاء اليوم السبت، رغم عطلة البنوك، وذلك بنفس أسعار إغلاق يوم الخميس، آخر يوم عمل في الأسبوع.

وتفتح شركات الصرافة (الأهلي للصرافة، ومصر للصرافة، وكايرو للصرافة) أبوابها يوميًا أمام العملاء من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، باستثناء يوم الجمعة حيث يبدأ العمل بعد صلاة الجمعة.

وأكد مسؤولو شركات الصرافة توافر النقد الأجنبي، خاصة الريال السعودي، الذي يزيد فيه المعروض بنسبة 90% مقارنةً بالطلب.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 شركات كبرى للصرافة

الأهلي للصرافة

13.95 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع.

مصر للصرافة

13.74 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع.

كايرو للصرافة

13.95 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع.