سيدتان و5 أشخاص.. تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

02:35 م 25/04/2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء بالتعدي على آخر بالضرب بمحافظة الإسكندرية.
وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، وهو موظف مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 21 من الشهر الجاري نشبت مشادة كلامية بينه وبين جارته، ربة منزل، بسبب خلافات الجيرة، فقامت على إثرها بالاستعانة بعدد من الأشخاص الظاهرين في الفيديو، والتعدي عليه بالسب والضرب والتلويح بأسلحة بيضاء دون حدوث إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهم سيدتان و5 أشخاص، من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وبحوزتهم 6 أسلحة بيضاء وصادّة معدنية مستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب ذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

