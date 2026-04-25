بالخطأ.. أمريكا ترفع أعلام أستراليا بدلًا من بريطانيا قبل زيارة الملك تشارلز

كتب : وكالات

03:07 م 25/04/2026

الملك تشارلز

رفعت السلطات الأمريكية، أعلام أستراليا بالخطأ في واشنطن العاصمة بدلا من أعلام بريطانيا قبل الزيارة المرتقبة للملك تشارلز إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويوم الجمعة، تم تركيب مئات الأعلام الوطنية في أنحاء العاصمة الأمريكية واشنطن استعدادًا لاستقبال الملك البريطاني، بما في ذلك الأعلام البريطانية والأمريكية. لكن بطريقة ما، تم تضمين 15 علمًا أستراليًا أيضًا.

رفع أعلام استراليا بالخطأ

وتُظهر الصور أعلام أستراليا وهي تصطف على أعمدة الإنارة السوداء بالقرب من البيت الأبيض ومبنى المكتب التنفيذي لإيزنهاور. وقد يكون سبب الالتباس هو التشابه في التصميم؛ إذ يحتوي العلم الأسترالي على علم الاتحاد البريطاني في الزاوية العليا اليسرى، لكنه يتميز بوجود ست نجوم بيضاء على خلفية زرقاء.

تم تصحيح الخطأ بسرعة وإزالة الأعلام الأسترالية، بحسب مسؤول في إدارة النقل في واشنطن، وفقًا لوكالة رويترز.

ومن المقرر أن يصل الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين في زيارة دولة تستمر أربعة أيام، إحياءً للذكرى الـ250 لتوقيع إعلان الاستقلال. ويرافقه في الزيارة زوجته الملكة كاميلا، حيث سيزورون واشنطن العاصمة ونيويورك وفرجينيا.

