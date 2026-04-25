رفعت السلطات الأمريكية، أعلام أستراليا بالخطأ في واشنطن العاصمة بدلا من أعلام بريطانيا قبل الزيارة المرتقبة للملك تشارلز إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويوم الجمعة، تم تركيب مئات الأعلام الوطنية في أنحاء العاصمة الأمريكية واشنطن استعدادًا لاستقبال الملك البريطاني، بما في ذلك الأعلام البريطانية والأمريكية. لكن بطريقة ما، تم تضمين 15 علمًا أستراليًا أيضًا.

Fifteen Australian flags were erected near the White House by mistake ahead of King Charles' US visit.



They had to get the cranes back up to replace them with Union Jacks!



رفع أعلام استراليا بالخطأ

وتُظهر الصور أعلام أستراليا وهي تصطف على أعمدة الإنارة السوداء بالقرب من البيت الأبيض ومبنى المكتب التنفيذي لإيزنهاور. وقد يكون سبب الالتباس هو التشابه في التصميم؛ إذ يحتوي العلم الأسترالي على علم الاتحاد البريطاني في الزاوية العليا اليسرى، لكنه يتميز بوجود ست نجوم بيضاء على خلفية زرقاء.

تم تصحيح الخطأ بسرعة وإزالة الأعلام الأسترالية، بحسب مسؤول في إدارة النقل في واشنطن، وفقًا لوكالة رويترز.

ومن المقرر أن يصل الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين في زيارة دولة تستمر أربعة أيام، إحياءً للذكرى الـ250 لتوقيع إعلان الاستقلال. ويرافقه في الزيارة زوجته الملكة كاميلا، حيث سيزورون واشنطن العاصمة ونيويورك وفرجينيا.