تواصل بوابة مرور مصر الإلكترونية استقبال المزايدات على لوحة معدنية مميزة تحمل الرقم “س س س 1393”، حيث وصل سعرها الحالي إلى 277.777 ألف جنيه، مع مشاركة 3 أشخاص حتى الآن في المزاد.

لوحة مميزة عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية

ومن المقرر غلق باب المزايدة يوم الأحد 26 أبريل الجاري، في إطار إتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على لوحات مميزة للسيارات عبر المنصة الإلكترونية.

وتتيح بوابة المرور خدمة اختيار وتصميم اللوحات المميزة، من خلال خطوات إلكترونية تبدأ بالدخول على الموقع، مرورًا بتسجيل البيانات واختيار الأرقام والحروف المطلوبة، ثم إدراجها في المزاد، على أن يتم السداد في حال الفوز عبر البطاقات الائتمانية أو البنوك.

ويأتي ذلك ضمن منظومة تنظيم حركة المرور وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

اقرأ أيضا:

