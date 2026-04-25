إعلان

أديب: الزمالك بطل الدوري هذا الموسم.. جماهير أبطال ولاعبيه موهوبة

كتب : حسن مرسي

12:24 ص 25/04/2026

عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي عمرو أديب، إن نادي الزمالك سيحصد الدوري هذا الموسم بروح البطل وبجماهيره الأبطال ولاعبيه الموهوبين، مضيفًا: "الزمالك هياخد الدوري السنة دي.. روح البطل اللي متقمص شخصية شمشون الجبار".

وتبع أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الزمالك لعب أمام فريق بيراميدز الذي يمتلك صفا واثنين وثلاثة، بينما لعب الأبيض بصف واحد فقط.

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن لاعبي الزمالك يلعبون من أجل الفانلة وليس المال، وهي روح البطل التي تصنع الفارق، "الزمالك بيلعب بصف واحد قدام بيراميدز اللي عنده صف واتنين وتلاتة.. دي روح البطل".

وأشار مقدم "الحكاية"، إلى أنه شاهد البطل متقمصا شخصية شمشون الجبار، قائلا: "روح الزمالك اللي هياخد الدوري، اللعيبة بتلعب عشان الفانلة مش عشان الفلوس".

ودعا الإعلامي عمرو أديب، فريق بيراميدز إلى الفوز على الأهلي، لأن الفوز على الأهلي لوحده يعتبر بطولة وتاريخ، معقبًا: "يا جماعة مش معنى إنكم اتغلبتوا من الزمالك تسيبوا الأهلي.. خلي عندكم طموح".

وشدد عمرو أديب على أن الزمالك في أحلك الظروف يلعب بقوة بفضل حب النادي وروحه، مبديا ثقته في حصد الدوري هذا الموسم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب الزمالك بيراميدز الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان